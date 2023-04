Mỹ thu hồi thuốc nhỏ mắt chứa vi khuẩn làm mất thị lực, gây tử vong

WASHIGNTON, DC (NV) – Giới chức y tế liên bang Mỹ đang thu hồi những sản phẩm thuốc nhỏ mắt có thể liên quan đến một đợt bùng phát vi khuẩn kháng thuốc khiến 68 người ở 16 tiểu bang mắc bệnh, gây giảm thị lực, phải cắt bỏ nhãn cầu, thậm chí một ca tử vong, theo Fox 9.

Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) chia sẻ thông tin cập nhật về đợt thu hồi nước mắt nhân tạo EzriCare và thuốc mỡ mắt Global Pharma Healthcare’s trong tuần này. Quyết định thu hồi lần đầu tiên được đưa ra vào đầu Tháng Hai.

Vỏ thuốc nhỏ mắt Artificial Tears Lubricant Eye Drops của Global Pharma Healthcare. (Hình: FDA)

Vi khuẩn gây bệnh có tên Pseudomonas aeruginosa. Đây là lần đầu tiên loại vi khuẩn hiếm và kháng thuốc này bùng phát ở Mỹ.

Theo CDC, có 37 trường hợp bùng phát theo ổ tại bốn cơ sở y tế. Ghi nhận tám trường hợp mất thị giác, bốn người phải mổ hoặc phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu, một người tử vong.

Ở một số bệnh nhân, virus được tìm thấy trong máu, nước tiểu và phổi.

Cho đến nay, các ca nhiễm được ghi nhận ở California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, North Carolina, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Pennsylvania, South Dakota, Texas, Utah, Washington và Wisconsin.

Các nhà điều tra phát hiện ra chủng virus trong các chai EzriCare đã mở. Tuy nhiên theo thống kê từ các bệnh nhân thì họ sử dụng hơn mười thương hiệu nước mắt nhân tạo khác nhau. Một số người đồng thời dùng nhiều thương hiệu.

Đợt bùng phát này được đánh giá là khá đáng ngại vì vi khuẩn gây bệnh có khả năng kháng lại kháng sinh tiêu chuẩn. Tuy nhiên một loại kháng sinh mới có tên cefiderocol dường như có thể tiêu diệt vi khuẩn này.

CDC khuyến cáo mọi người nên ngừng sử dụng các sản phẩm bị thu hồi cho đến khi có thông báo mới. Bất kỳ ai từng sử dụng thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ mắt và có dấu hiệu nhiễm virus phải đi khám ngay lập tức.

Các triệu chứng nhiễm Pseudomonas aeruginosa được liệt kê như sau.

– Chảy nước mắt màu vàng, xanh lục, hoặc trong suốt.

– Đau mắt hoặc khó chịu.

– Đỏ phần mắt hoặc mí mắt.

– Cảm giác giống như có gì đó trong mắt.

– Rất khó chịu và nhạy cảm với ánh sáng.

– Mờ mắt. (MPL) [kn]

Nguồn: www.nguoi-viet.com