Quan Kế Huy, tài tử gốc Việt, đoạt giải Oscar nam diễn viên phụ hay nhất

LOS ANGELES, California (NV) – Quan Kế Huy, tài tử gốc Việt, đoạt giải nam diễn viên phụ hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 ở Los Angeles hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Ba, theo ABC News.

Nam diễn viên 51 tuổi trở thành người gốc Việt đầu tiên được trao giải danh giá này nhờ vai Waymond Wang trong phim “Everything Everywhere All at Once.”

Quan Kế Huy đoạt giải nam diễn viên phụ hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 vào hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Ba. (Hình: Arturo Holmes/Getty Images )

Lên phát biểu nhận giải, Quan Kế Huy gửi lời nhắn tới mẹ ông đang ở nhà coi buổi lễ. “Mẹ ơi, con đoạt giải Oscar nè!” ông nói.

“Hành trình của tôi bắt đầu trên thuyền, tôi ở trại tị nạn một năm, và không hiểu sao, cuối cùng, tôi được đứng trên sân khấu lớn nhất Hollywood,” ông tiếp. “Người ta nói những chuyện này chỉ có trong phim. Tôi không thể tin chuyện này đang xảy ra với tôi. Đây… đây đúng là giấc mơ Mỹ.”

Quan Kế Huy cũng nhắc tới vợ ông, bà Echo. Ông cho hay vợ ông nói trước sau gì ông cũng gặp thời.

“Phải tin tưởng vào ước mơ,” ông nói. “Tôi suýt từ bỏ ước mơ của tôi. Xin nhắc tất cả quý vị, cứ nuôi dưỡng ước mơ.”

Tài tử Quan Kế Huy sinh ở Sài Gòn năm 1971, sau đó cùng gia đình vượt biên vào năm 1978, rồi được nhập cư Hoa Kỳ năm 1979.

Lúc 12 tuổi, ông được mời đóng vai Short Round trong phim “Indiana Jones and the Temple of Doom.” Tới năm 1985, ông đóng vai chính Richard Wang trong phim “The Goonies.”

Tuy nhiên, sau thập niên 1990, ông gần như biến mất khỏi màn ảnh và quyết định làm người dàn dựng cảnh đánh nhau cho phim hành động.

Tới năm 2018, ông được bộ phim Á Châu nổi đình nổi đám là “Crazy Rich Asians” tạo cảm hứng để trở lại màn ảnh và được mời đóng “Everything Everywhere All at Once.” (Th.Long) [kn]

