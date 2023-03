Số người ‘homeless’ chết ở Orange County tăng gấp 3 trong 10 năm

SANTA ANA, California (NV) – Theo một báo cáo công bố hôm Thứ Ba, 28 Tháng Hai, được một ủy ban do Cảnh Sát Trưởng Don Barnes thành lập, cho thấy tỷ lệ tử vong của những người vô gia cư (homeless) ở Orange County gia tăng đều đặn trong thập niên qua, theo hãng tin City News Services.

Báo cáo đầu tiên của Ủy Ban Lượng Định Tử Vong Vô Gia Cư cho thấy năm 2021 có 395 người vô gia cư tử vong so với chỉ 103 trong năm 2012.

Một người đàn ông ngồi trên vỉa hè tưởng nhớ bạn là người vô gia cư vừa qua đời. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong là do tai nạn, với hầu hết các trường hợp này liên quan đến ma túy.

Cảnh Sát Trưởng Barnes cho biết việc sử dụng ma túy fentanyl, loại ma túy nguy hiểm nhất, trên đà gia tăng: “Sự gia tăng số người vô gia cư chết là điều đáng lo ngại. Điều đáng lo ngại nhất mà chúng ta đang chứng kiến là sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong liên quan đến fentanyl.”

“Tỷ lệ tự sát và sát nhân trong nhóm dân số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc. Điều này chứng tỏ những người vô gia cư có tỷ lệ tội phạm và tự tử cao hơn. Bệnh tâm thần ở những người vô gia cư có thể là một yếu tố góp phần dẫn đến tự tử,” ông Barnes nhận định.

Ủy ban kể trên bao gồm các chuyên gia từ Cơ Quan Giảo Nghiệm Orange County, Văn Phòng Điều Phối Y Tế Orange County, Sở Y Tế Orange County, Hiệp Hội Bệnh Viện Nam California, Hiệp Hội Y Tế Orange County và CalOptima Health.

Vào năm 2020, Orange County thống kê có 338 trường hợp tử vong trong số những người vô gia cư. Năm 2019, có 217 người chết. Còn năm 2010, quận chỉ có 85 người vô gia cư chết.

Tuổi tử vong trung bình của nhóm người này vào năm 2021 là 48.4 tuổi. Trong số những người chết này có 5.3% là cựu chiến binh.

Năm 2017, nguyên nhân tử vong hàng đầu là nguyên nhân tự nhiên ở mức 47% và do tai nạn ở mức 36%. Nhưng đến năm 2020, số ca tử vong do tai nạn đã tăng lên 54% với các ca tự nhiên là 37%. Vào năm 2021, số ca tử vong do tai nạn chiếm 59% số ca tử vong và 28% là do nguyên nhân tự nhiên.

Trong số các trường hợp tử vong được ghi nhận vào năm 2021, 231 trường hợp là do tai nạn, chiếm 58.5%. Bốn mươi tám người chết vì thời tiết nóng bức, tương đương 12.2%. Hai mươi hai người chết vì tự tử và 17 người chết vì COVID-19, trong khi 11 người là nạn nhân của các vụ giết người.

Trong số các ca tử vong do tai nạn, 144 ca tử vong, tương đương 36.5%, là do fentanyl vào năm 2021. Con số này thấp hơn so với các ca tử vong do các loại thuốc khác, chiếm 33 ca tử vong, tương đương 8.4%.

Có những rào cản pháp lý đối với việc tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu, vì vậy Cảnh Sát Trưởng Barnes yêu cầu Dân Biểu Sharon Quirk-Silva (Dân Chủ-Fullerton) tìm kiếm sự giúp đỡ từ Sacramento.

Ủy ban khuyến nghị mở rộng các dịch vụ cai nghiện ma túy, bao gồm mở rộng khả năng cung cấp và sử dụng Narcan, loại thuốc có thể được sử dụng để ngăn chặn cái chết do quá liều.

Ủy ban cũng khuyến nghị thay đổi luật để giúp những người nghiện ma túy được điều trị thay vì bị tống giam. (MPL) [qd]

