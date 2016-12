NW Vietnamese News

Nhưng dù sao đi nữa chúng ta phải nên tôn trọng Trung Tâm ASIA, từ hơn 30 năm nay Trung Tâm đã đi bên cạnh đời sống trong gia đình của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại (và ở quê nhà). TT Asia giúp chúng ta quên bớt phần nào nỗi nhớ gia đình và quê hương. Cuộc sống ly hương xa xứ đở buồn hơn vì nhờ có những băng nhạc cassette, tape Beta, VHS, sau nầy là DVD của Asia mà chính chúng ta vì rời Việt Nam khi còn quá trẻ đã được hiểu thêm về Văn Hóa & âm nhạc VNCH, hoặc con cháu mình đã được dỗ ngủ trong nôi lúc còn bé thơ (hầu như mọi gia đình Việt cũng có vài kỷ niệm nầy, thử quay lại thước phim nhé: cha mẹ phải bân bịu lo làm lụng, chiều về nhà lo cơm nước xong phải dọn dẹp nhà cửa, những em bé được mẹ đặt nằm trên baby rocking bassinet, hoặc trên giường được cha mẹ bật nhạc video chương trình Asia cho nghe để bớt khóc!:) Từ đó dòng nhạc Việt đã len lỏi, thấm nhuần vào tim óc, khi lớn lên con,em, cháu mình đã tự tìm hiểu thêm học hỏi tiếng Việt mến yêu, hiểu biết về những nét đẹp văn hóa Viêt Nam và sự can đảm, oai hùng & hy sinh của Cha Ông Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.



Cá nhân mình có tình thân và kỷ niệm với NS Trúc Hồ và một vài ca nhạc sĩ đã quyết định “Khi ta xa rời nhau” với Asia. Bảy, tám năm nay Hạ Vi đã tham dự & viết mini reviews: Asia Live shows ở Theater, mini shows ở studio Asia Entertainment và nhiều lần Asia/SBTN có show ở vài tiểu bang xa thì mình cũng có bay đến. Thanks for the unique friendship, good memories and your contributions with Asia Entertainment.



Không vì một sự thay đổi rất to lớn hiện tại của Asia là đang bị mất “nhân sự” cộng tác (ngoài ý muốn của Asia) mà đòi hỏi Asia 79 phải giống như Asia 78 & trước đó. Đây là bước đầu, giai đoạn mới của Asia, nên Trung Tâm cần sự thông cảm của khán thính giả. Với sự điều hành của ban giám đốc mới: 2 new producers Johnny Bạch & Hoàng Đăng-Minh cùng new Music Director Vũ Tuấn Đức đang bước sang một Chapter mới.

Asia cần thời gian để adjust (điều chỉnh lại) cho thích hợp với sự thưởng thức âm nhạc nghệ thuật của fan. Nếu là fan trung thành thì không vì một sớm một chiều có thể bỏ Asia được. Please keep an open minded and read on (Xin giữ ý nghĩ lạc quan, phóng khoáng và đọc tiếp), nha….



Sau đây là mini review Asia 79 của Hạ Vi, nếu bạn có thành kiến xấu về trung tâm Asia, thì..áy dza…, chắc.. không.. nên đọc tiếp nhé vì có thể làm bạn “khíu chọ” không vui, không tốt cho sức khỏe 😉



– OPENING SONG với LK Anh Bằng – Khúc Thụy Du (Thế Sơn, Lâm Thúy Vân) – Kỳ Diệu (Gia Huy)- Anh Còn Nợ Em (Anh Tuấn)- Tango Tím (Dạ Nhật Yến) – Mai Tôi Đi (Bích Vân, Diễm Liên, Y Phương, Hoàng Anh Thư) đã làm nổi bật sân khấu, làm sống dậy dòng nhạc Anh Bằng được tất cả khán thính giả hằng yêu thích. Hạ Vi rất thích khi Lâm Thuý Vân cùng Thế Sơn được Asia giao cho phần mở đầu chương trình với: “Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì..“



Tự nhiên trong cổ mình bị nghẹn khi Bích Vân bước ra sân khấu:



“Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ,

Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội

Nhưng chẳng thế nào,

thì cũng sẽ xa nhau,



…. Ôi sao buồn quá, những ca từ tha thiết cùng với melody lưu luyến như những lời nhắn nhủ của NS Anh Bằng, như Ông đã đoán trước cuộc ra đi của Ông.. đã để lại trên thế gian nầy một sự tiếc nuối về tình người không trọn vẹn!?



Một nhà văn đã viết: “Sự ra đi của Nhạc Sĩ Anh Bằng chỉ là sự vắng mặt của ông giữa cuộc sống này mà thôi. Những gì ông đã sáng tác và để lại cho đời sẽ nằm mãi trong tim của chúng ta”. Phải khen NS Vũ Tuấn Đức đã chọn lọc những ca khúc tiêu biểu cho LK Anh Bằng for Opening Song thật “super”. Ngồi nghe dàn nhạc với saxophone, violins hoà theo tiếng đệm dương cầm của Music Director VTD, cảm thấy Asia 79 không có gì thay đổi về nhạc. Hoà âm vẫn hay, nghe thật thích thú!.





– Bài hát “Hai chuyến tàu đêm” được NS Trúc Phương sáng tác trong một chuyến đi thăm bà con họ hàng và bạn bè ở Phan Thiết (Miền Trung), ông đã có một mối tình sét đánh với một cô gái. Nhờ mối tình sét đánh này làm nguồn cảm hứng cho ông viết.



Đường từ Sài Gòn đến Phan Thiết bằng tàu lửa, nhạc sĩ đã cùng đồng hành với cô gái tên là Trần Thị Thắm khoảng chừng 20 tuổi. Không biết suốt chặng đường này 2 người đã tâm sự, tỏ tình như thế nào mà theo NS Trúc Phương là rất mặn nồng. Khi tàu đến Phan Thiết, hai người chia tay mỗi người một ngả và hẹn 3 hôm sau sẽ gặp nhau tại Ga Phan Thiết để vào lại Sài Gòn.



Ba hôm sau, nhạc sĩ Trúc Phương đã đến Ga từ rất sớm và chờ đợi đến 7, 8 rồi 9 giờ tối mà cũng không thấy cô Thắm đâu. Buồn bã, nhạc sĩ đã lên tàu vào lại Sài Gòn, trong lòng vẫn không thể nào quên hình bóng cô Thắm. Nếu khán giả chú ý lắng nghe, trong bài hát có câu nhắc tên cô Thắm ..: “Giờ gặp lại nét th ắm môi em tiếng hẹn hò”. Dòng nhạc Boléro của nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác từ thập niên 60 đã khiến nhiều người say mê qua tiếng hát ca sĩ Thanh Thúy. Những nhạc phẩm tiêu biểu của ông như: “Nửa đêm ngoài phố”, “Mưa nửa đêm”, “Chiều Cuối Tuần”, “Hai chuyến tầu đêm”, chứ chan nỗi buồn u hoài, thấp thoáng đâu đó những cuộc tình trong mơ không thật, vì nó lãng đãng như sương, như khói quyện vào tiếng hát liêu trai Thanh Thúytrầm ấm với áo dài mầu tím buồn, sau lưng là tấm backdrop – tấm màn căng sau sân khấu lung linh hình ảnh sương khuya với trăng tròn treo lững lờ thơ mộng!





– Enjoy watching Nhật Lâm trong ca khúc: Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương) & Tam Ca cùng với Đặng Thế Luân và Bảo Khánh: Tôi trở về thành phố (Y Vân)



Những ca khúc sáng tác điệu bolero du nhập vào Miền Nam vào khoảng thập niên 1950, lúc đó phong trào tân nhạc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhiều nhạc sĩ bắt đầu sử dụng nhạc điệu phương tây thay cho nhạc điệu phương đông truyền thống. Một vài tài liệu khác nhau cho rằng bài “Duyên quê” của Hoàng Thi Thơ hay là bài “Nắng Chiều” của Lê Trọng Nguyễn có thể là bài đầu tiên. Bolero Việt Nam phổ biến trong nhiều tầng lớp, đặc biệt là tầng lớp bình dân do đề tài có tính cách chất phác, thật thà, lời nhạc dễ hiểu. Nhạc đều đặn dễ hát, dễ bắt nhịp do đó dễ phổ biến..





– Nghe MC Trịnh Hội giới thiệu lần đầu tiên bài hát “Sầu Lẻ Bóng” (Anh Bằng)- Hoàng Oanh đã hát từ năm 1965, bây giờ Hoàng Oanh có dịp hát trở lại, bắt đầu bằng những vần thơ ngâm lên trước khi hát “Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi tiếc nhớ…”



Riêng Hạ Vi lần nào nghe bài hát nì vẫn phải trầm ngâm và thích nhất 2 câu cuối cùng NS Anh Bằng đã soạn:



“Đời việc gì đến sẽ đến…

Những ai bạc bẽo mình vẫn không… đành lòng quên!.





– Love Mai Lệ Huyền singing “Con tim & nước mắt” with 10 dancers. Backdrop có hình ảnh “Fire”(Lửa bốc cháy)! Ouch! Sooooo HOT! Hí.hi Riêng Hạ Vi lần nào nghe bài hát nì vẫn phải trầm ngâm và thích nhất 2 câu cuối cùng NS Anh Bằng đã soạn:“Đời việc gì đến sẽ đến…Những ai bạc bẽo mình vẫn không… đành lòng quên!.– Love Mai Lệ Huyền singing “” with 10 dancers. Backdrop có hình ảnh “Fire”(Lửa bốc cháy)! Ouch! Sooooo HOT! Hí.hi



– wooohhooo khi nghe tiếng hát Jaydon Phạm (Phạm Tuấn Ngọc) cất lên “ Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng . ..” ! wooowhooo again! Quá hay và so energized.

So cute together: Ngọc Anh Vi & Jaydon Phạm, good pairing, both have the same energy and passion towards music.

Bravo: bài hát “Xây nhà bên suối” với màn trình diễn sống động, trẻ trung, vui tuơi, và awesome choreography.

Được biết Asia 79 có thêm Preston Mui as new dance choreographer. Yayy, good job Preston!





– Enjoyable watching “Mùa Đã Sang Rồi Em Có Hay” (new song Anh Bằng) with Đặng Thế Luân trình diễn. Dòng nhạc Rumba nhẹ nhàng quyến rũ với backdrop có hình ảnh được thay đổi liên tục. Lúc đầu là vườn Thu với lá thu bay bay với gió thổi lồng lộng, một lúc sau được chuyển sang mùa Đông tuyết rơi lất phất, phủ đầy trên cành cây,…Thêm vào những khung cửa sổ ở 2 bên cánh gà của sân khấu cũng được chuyển động (movement) rất đẹp mắt. Hoạt cảnh hợp với bài hát, tạo thêm ngưồn cảm hứng cho khán giả khi thưởng thức ca khúc mới của NS Anh Bằng với giọng hát của Đặng Thế Luân.



– Phải khen sự lựa chọn của Producers & Music Director về những hình ảnh, thước phim đi theo ý nghĩa của tất cả bài hát rất phong phú, lạ mắt!

Hạ Vi chỉ có one request là bài hát “Mời em về” khi edit bài nầy cho DVD, mong producer Đăng-Minh có thể add vài hình ảnh quê hương pre-75 của Sài Gòn, Hà Nội..v.v





– Love watching Bích Vân dịu dàng & Anh Tuấn song ca, tình tứ với nhau qua 2 bài hát rất trữ tình của dòng nhạc VNCH. Wow, giọng ca của Bích Vân cao vút và Anh Tuấn rất đặc biệt. Hạ Vi đang chú ý thấy Anh Tuấn hát nhép (miệng) có vẻ là lạ, và sau khi màn trình diễn song ca chấm dứt thì sự “théc méc” của mình đã được nghe MC Đỗ Tân Khoa chia sẻ với khán giả như vầy: “Quý vị có thấy Anh Tuấn hát mà không thấy môi nhép, phải không?! hihi dạ…đó là cách hát từ hơi..[kiểu opera]”.





– Xin được trích đoản văn ngắn của nhà văn Giao Chỉ nhận xét về bài hát Kinh Khổ của NS Trầm Tử Thiêng sau đây:



Bài nhạc đúng như tên gọi. Hát lên như tiếng cầu kinh. Nhịp điệu trầm thống, lời nhạc lạ lùng và hết sức đau khổ.

Tác giả viết về một đất nước mà con dân từng đàn lũ cứ lần lượt ra đi, rồi lần lượt trở về. Và sau cùng là những tha ma mộ địa.



Ngày xưa, khi tôi còn ở tuổi niên thiếu. Pháp đánh Nam Ðịnh. Mẹ tôi giục dã ông bố tản cư. Bà cụ nói, người ta càng ngày càng đi hết. Rồi sau cùng nhà tôi cũng chạy về quê ngoại. Chúng tôi chôn cất ông cụ ở huyện Yên Mô, rồi bỏ Kháng Chiến về Tề. Bởi vì người đi càng lúc càng thưa dần. Người về mỗi lúc một đông hơn. Ðó là lời Kinh Khổ.



Rồi chuyến di cư vào Nam cũng thế. Rồi chuyến chạy qua Mỹ cũng vẫn lập lại những lời ca của bài Kinh Khổ. Người vượt biên lúc đầu còn thưa, sau lại đông dần. Chết bao nhiêu cũng cứ đi. Biết bao nhiêu là thân xác thủy táng biển Ðông. Rồi chuyện về thăm quê hương. Lúc đầu thì ít, bây giờ người về đông hơn. Nhưng ai về cũng kêu than, nhưng rồi cũng cứ về. Về rồi lại qua. Bởi vì Kinh Khổ đã tiên tri như thế…”.



Và cứ như thế dòng đời trôi đi. Người đi một lúc một thưa dần. Người về ngày một đông hơn. Nhưng không có ai ở lại. Về rồi lại đi. Chỉ còn lại những nấm mồ.

Lời nhạc gì mà cứ như những lời mặc khải trong Kinh thánh. Ðó là bài Kinh Khổ tiên tri về thân phận Việt Nam.



NgaMy thả hồn với một trong những ca khúc mới- trữ tình mà nhạc sĩ Anh Bằng bước chân vào trường phái lãng mạn “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại” (photo: Labworks Media)



– Enjoyable watching “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại” (new song Anh Bằng) – Nga My thuỳ mị và hát trọn vẹn một ca khúc đầy thu hút…