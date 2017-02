NW Vietnamese News

Kiếp sau lấy vợ Huế.

Kiếp sau lấy vợ Huế

Để tôi được cưng chìu

Đêm nằm nghe thỏ thẻ:

“ Anh nì! Chừ mình yêu…”

Sáng ra lời trong veo

Tiếng người như chim hót :

“ Anh ơi! Em ốt dột

-Hun chi lạ…rứa tề! “

Thương ơi! Mái tóc thề

Dài lên tới Bến Ngự

Tóc cột đời lữ thứ

Trăm năm không cho về…

Kiếp sau lấy vợ Huế

Già chát vẫn kêu anh

Gần chôn cũng xưng em

Tình nào hơn như thế ?

Bờ môi ngọt… thương nhớ

Con mắt là sao sa

Dẫu khi đã đàn bà

Cũng lừng hương thiếu nữ!

Dẫu khi tôi mệt lữ

Em vẫn tìm lá xông

Bão giông em không sợ

Ăm ắp nghĩa vợ chồng…

( thơ Trần Dzạ Lữ, SàiGòn, tháng 3 năm 2013 )

———————————————————————————–

6 lý do nên lấy gái Huế làm vợ

1. Con gái Huế sống nề nếp và gia phong

Con gái Huế luôn sống có phép tắc trong ứng xử với bố mẹ và người lớn trong gia đình. Những nền nếp ấy đã trở thành khuôn phép truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cô gái Huế nào khi đi ra ngoài cũng đều xin phép gia đình, có khách thì phải cúi chào, và đặc biệt con gái Huế không được đi chơi đêm quá 21h.

2. Con gái Huế sống thân thiện và đặc biệt thiện tâm

Con gái Huế luôn nở nụ cười trên môi khi gặp người khác. Họ luôn luôn quan tâm, hỏi han và giúp đỡ người khác những lúc gặp khó khăn. Và đặc biệt, người lạ gặp con gái Huế rất dễ dàng bắt chuyện và hòa nhập vào câu chuyện một cách vui vẻ vì họ luôn luôn cởi mở, thân thiện, gần gũi và hiếu khách. Con gái Huế đặc biệt sống rất hiền, thích làm việc thiện, thường xuyên đi chùa lễ Phật để tích đức.

3. Con gái Huế kín đáo và trầm lặng

Họ là những cô gái rất trầm lặng và ít nói, sống luôn luôn giữ kẽ, hết sức kín đáo trong lời ăn tiếng nói hàng ngày với ba mẹ, người lớn tuổi và bạn bè. Họ không bao giờ muốn mọi người biết về những khó khăn mà họ đang gặp vì không muốn để ai bận tâm. Con gái Huế không để xảy ra điều to tiếng, hay gây chuyện buồn cho hàng xóm láng giềng.

Kết quả hình ảnh cho Con gái Huế kín đáo và trầm lặng.

4. Con gái Huế sống tiết kiệm và chắt chiu

Con gái Huế tiêu tiền rất cẩn thận, tính toán chi li mọi khoản để cân bằng tiền bạc, họ luôn cân nhắc rất nhiều khi quyết định chi tiêu tiền bạc vì họ suy nghĩ đến tương lai lâu dài. Họ không giống nhiều người nhiều nơi khác, cứ có tiền là tiêu cái đã, làm chừng nào thì tiêu chừng đó.

Kết quả hình ảnh cho Con gái Huế sống tiết kiệm và chắt chiu.

5. Con gái Huế dịu dàng và e ấp

Người con gái Huế từ lâu đã nổi tiếng là dịu dàng với giọng nói “dạ, thưa” đến say lòng. Con gái Huế đi lại nhẹ nhàng và ăn nói nhỏ nhẹ. Dường như mỗi người con gái Huế đều mang trong mình một nét gì đó rất đỗi kín đáo và e ấp. Có rất nhiều chàng trai xứ khác khi đến Huế đều cảm nhận được đó là điều đầu tiên.

Kết quả hình ảnh cho Con gái Huế cầu kỳ trong chế biến ẩm thực.

6. Con gái Huế cầu kỳ trong chế biến ẩm thực

Với tất cả mọi người dân xứ Huế, nấu ăn là thể hiện sự khéo léo và nghệ thuật, chính vì thế, họ luôn coi trọng việc trang trí món ăn. Với quan niệm: “ăn” trước hết là “ăn bằng mắt”, người con gái Huế rất chú trọng vào việc làm cho món ăn không chỉ ngon mà còn phải bắt mắt và thu hút.

Qua bao hình ảnh cho con gái Huế dịu dàng, thùy mị, thủy chung, thích quá một trời mơ và một cõi e ấp, này bạn còn chần chờ gì nữa kiếp sau nếu may mắn đầu thai làm người không đi tìm vợ Huế đỉ nhi? Tôi bảo bà nhà tôi trong con tim nồng nàn xao xuyến của mình, tôi sẽ hẹn bà ở vùng đất thần kinh trầm mặc cổ kính… Huế kiếp sau với bó hồng trên tay,… chờ bà ở ngã ba Hương Thủy, chờ đến khi trăng tàn trên Bến Ngự, hay rồi khi mùa xuân về đàn lễ tế Nam Giao, ta vẫn chờ em,…

Kiếp sau nếu có làm người,

Con tim xao xuyến sống đời Thần Kinh.

Tôi nhớ người anh cả của tôi, thuở trung học anh ấy “Rất Huế” theo ngôn ngữ đặc sản, đặc trưng của nhạc sĩ Võ Tá Hân, anh hai tôi có cô bạn gái đầu đời týp “Rất Huế” từ dáng e ấp đến giọng nói, anh hai tôi vốn thích món bún bò Huế huyết heo, nào những cơm âm phủ, bánh khoái, bánh lá chả tôm, bánh nậm, bánh ít ram, nem tré, nhất là dần về sau, le hơn đi xa hơn theo thời gian những ngữ như Cung Đình Tửu Huế, thuộc hạng xịn deluxed Nhất Dạ Ngũ Tử, hay Hoàng đế ngự tửu tuyệt say tình cốc, theo goût Minh Mạng vương tuyệt triều, mà hơn một lần tôi nghe nhạc sĩ Hoàng Sa, aka BĐQ toubib Trần Văn Thuần đất Bushland Houston, thuyết giảng về độ phê của ngự tửu, hay nhà văn Dương Viết Điền “rất Huế” cố vấn Huế chi cho tôi yếu Huế thêm,…

Hôm qua bà sui gia kiều diễm Thụy Trinh và thầy giáo Việt ngữ hiền tài Thiện Đức bê tôi lên TV air vì freeway 405 jamming như mắc cửi nên chỉ có 2 người on air.. Thụy Trinh nhắc chuyện năm xưa khi madame bê tôi và ca nhac sĩ Tú Minh on air Hồn Việt, Tú Minh bảo tôi :” Em lên air lần đấu chưa quen, run quá!”, tôi trấn an Tú Minh host talkshow này lanh lắm, madame thóc show như anchor thông báo tin tức với speed 55MPH, Tú Minh nghe rõ rồi trả lời, đừng lo nhé, madame sẽ đỡ đòn khi minh stuck. Thật vậy, sau interview xong mọi ngưởi vui vẻ.

Vào giờ ngọ của cử lunch hôm qua, rồi bút tôi lang thang băng qua đường Saigon trước tiền đình Phước Lộc Thọ, một đoàn xe dài án ngữ lưu thông, xe cộ nối đuôi nhau chờ một lão nhân chổng gậy qua đưởng, ca sĩ Louis Lưu Manh Bổng bỏ sở đi ăn có 1 giờ lunch, kẹt xe trên xa lộ 405 nửa tiếng và nửa tiếng đợi “lão Việt Hải tà tà băng qua quốc lộ Saigon Bolsa, nên bụng đói meo trở về sở trên đường Main Santa Ana đi làm tiếp. Anh tiêu hết một tiếng không ăn lunch, Louis bạn tôi, bảnh trai, ngày xưa đi học cùng đại học, Louis quen đi xe nhà, con nhà giàu, bạn bè thèm nhỏ dãi,.. chàng ta thích ca hát gương mặt hao hao mang vé y khuôn như ca sĩ Nhật Trường “năm bờ thu”, madame Mỹ Lan coi chừng người y chang như người nhé. Có điều ca si NT mang chất giọng truyền cảm trầm ấm, baritone, hoặc xuống trầm sasso, Louis có lẽ do bẩm sinh thiên khiếu, hay sở trường quen giời phú ở chất giọng nam kim, ngân cao, nếu không như chuẩn mực Giovanni Martinelli hay Galliano Masini, thì anh vẫn ở thứ hạng khá. Chưa hết một vòng đảo qua Asian Mall gặp madame “Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng chói”, …

Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quá

Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình

Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh

nghe tin con vẫn còn ngày xanh

Một cành hoa em cài mái tóc

Anh đưa em qua quãng đường dài

Về thành đô anh may áo cưới

Ta thương nhau xây dựng ngày mai,…

Mẹ Việt Nam Như Hảo một thuở tung hoành Saigon air, vùng thẩm âm lan tỏa nghe rõ từ Thủ Thiêm qua Cát Lái, từ Phú Lâm về Hàng Xanh, chị kể thuở vui xưa có Bonard, Catinat, Galliéni, Charner, rồi Crystal Palace, Passage Eden,… nỗi nhớ khôn nguôi,… nhớ lại đi, chạy song song với con đường Tự Do là đại lộ Nguyễn Huệ (Charner) rộng thênh thang với Tòa Đô Chánh ngã ba Nguyễn Huệ-Lê Thánh Tôn nơi nhà tôi đấy, (Charner-d’Espagne) đứng uy nghi giữa trời. Xéo đó là rạp ciné Rex của gia đình chi Kim Châu (madame Võ Tá Hân, hihi chuột sa hủ nếp,.. vốn học giỏi khiến tôi ực cà phê đen bỏ ngủ học marathon với anh để tôi vượt qua 2 kỳ tú tài không khó, Rex hay Mini Rex những nơi đây ấp kỷ niệm, nhưng rạp tối tân mà thuở nhà mùa xưa sao mà cứ mãi đếm tiền kỹ trước khi mua vé, coi một phim hay với cô mèo hôm sau nhịn mấy phùa lunch và điểm tâm,..hihi… Rex hay Mini Rex thường chiếu những phim hay, nhưng hay hơn cả vẫn là phim uống môi em ngọt. Về nhà bố hỏi “Con đi đâu về ?”, biết nói sao bây giờ vì lỡ xem phim hay rồi, thôi thì cứ bê đề tủ của ông giáo Sâm Petrus Ký gỡ gạc là thượng sách… Ông giáo Nguyễn Văn Sâm, người phổ biến tác phẩm best sellers hay muôn thuở, “Con trai phải đọc sách”. Tôi thưa trình thành khẩn: “Dạ con vừa gạo bài ở Abraham Lincoln về!” ( tức thư viện Mỹ Abraham Lincoln ở số 8 đường Lê Quý Đôn), bởi thế tôi nhớ madame ca sĩ Hồng Tước có lúc tâm sự một thuở Saigon gia đình bà rất khó phim tình cảm mùi mẫn yêu đương ngữ như: “L’affaire d’une nuit” (Chuyện Tình Qua Đêm, với 2 diễn viên gạo cội Brigitte Bardot và Jacques Charrier; hoặc “La Piscine” (Cạm Bẫy Tình Yêu, với 2 tài tử thượng thặng Alain Delon và Romy Schneider); hay phim “Love Story” (Chuyện Tình, với 2 diễn viên xuất sằc, Ali MacGraw và Ryan O’Neal), con gái chưa thi xong tú tài chưa nên xem, “No way José!” hay ở Rex hay Mini Rex madame Hồng Tước buồn hiu vì ngày ấy chưa được đi xem. Tôi hiểu madame, hãy trách nhẹ vì ông giáo Sâm chưa hề viết tác phẩm: “Con gái phải đọc sách” để madame Hồng Tước vác lưng cái student backpack gồm bao những sách ngụy trang thi tú tài, những vạn vật, triết, sử địa, toán, vật lý, hóa học, anh văn, pháp văn, việt văn,.. vào Rex hay Mini Rex,…

Rex xem như tối tân nhất Sài Gòn chủ nhân là ông Ưng Thi (cũng là chủ rạp Đại Nam). Điều đáng nói là thời bấy giờ (đầu thập niên 60) mà rạp Rex đã có thang cuốn (escalator). Rạp Rex khai trương năm 1962 với cuốn phim Ben Hur do tài tử Charlton Heston và Stephen Boyd đóng thì xảy ra một biến cố, có một người đẹp nọ đi thang cuốn escalator lúc lên gần tới tầng lầu không hiểu quýnh quáng thế nào mà để cái thang “mắc dịch” không galant chút nào nó cuốn luôn cái quần dài của nàng tuột đi…Ôi cái thang thật dê xồm.

Đối diện rạp Rex là rạp Eden đặc biệt ở tầng 3 có những ô ngăn chia riêng biệt dành cho các tình nhân muốn có nhiều tự do thoải mái. Ngay kế bên có tiệm bánh mì pâté Đô Chính ngon nổi tiếng. Gần đó có phòng trà Queen Bee mà giới yêu nhạc thường vào nghe mỗi đêm. Khu Eden có cơ ngơi của bà Cả Đọi, chủ nợ xơi chịu ghi sổ của ông vua hippie Trường Kỳ.

Thương xá Tax (ngày xưa là hãng Charner) cũng lừng danh với nhiều hàng hiệu. Qua khỏi ngã tư Lê Lợi có kiosque Đống Đa rửa và in hình rất đẹp, rồi Tổng Nha Ngân Khố, hotel Palace. Hằng năm, vào mỗi độ Xuân về, nguyên đại lộ Nguyễn Huệ trở thành chợ Hoa đô thành với trăm ngàn kỳ hoa dị thảo muôn hồng ngàn tía nhất là hoa mai hoa đào rực rỡ để người Sài Gòn ngắm nghía chọn lựa mang về chưng Tết.

Cắt ngang đại lộ Trần Hưng Đạo khúc gần rạp hát Đại Nam là đại lộ Nguyễn Thái Học (Boulevard Kichener) mà đoạn đầu ở ngã ba Phạm Ngũ Lão là rạp hát bội Thành Xương (đình Tân Kiểng), ngay ngã tư Trần Hưng Đạo là trường tiểu học Trương Minh Ký, xuống lần tới phía dưới có trường tư thục Huỳnh Thúc Kháng, rạp hát Nam Tiến kế bên là khách sạn Tân Thời mà chủ nhân là bạn của người viết. Cuối đại lộ Nguyễn Thái Học là Chợ Cầu Ông Lãnh,…

Ôi, Saigon vẫn đẹp trong sự thể trước biến cố đổi đời vì rằng: “Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do!”. Tôi chuộng bài nhạc tình ca Phạm Mạnh Đạt. Nhớ madame “Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng chói”, nhớ hiền tỷ Như Hảo, gặp hôm qua quá tri kỷ duyên thời bao xuân sắc nhé, madame ex cùa thấy Petrus Ký Phạm Mạnh Cương, hiền tỷ lại là vị đồng môn tại trường luật khoa Duy Tân gần công viên Tháp Rùa, thuở vàng son của VNCH ngày nào, ký ức mãi mãi không nguôi, hiền tỷ còn theo học khoa báo chí tại Vạn Hạnh, cùng thời gian bút tôi học khoa kinh tế tại trường Kinh Thương Minh Đức. Ca sĩ Như Hảo có liên hệ bà con họ hàng rất gần với ba ca sĩ Tam Thanh: Thanh Thúy, Thanh Mỹ và Thanh Châu). LS. Thanh Châu gốc Marie Curie, nhưng vốn thích văn thơ nhạc VN, Thanh Châu kể chuyện về nhạc sĩ Trần Trinh… Trần Trịnh có cá tánh hiền hậu, trầm tính, luôn nhỏ nhẹ, một tấm gương nghệ sĩ đáng trân quý,. Có lần ông bảo rằng nhạc ông sáng tác, hể ai ca nhạc ông, ông cám ơn trong sự trân quý. Ông không những không lấy “redevance” (royalty fee), chắng cần tiền tác quyền mà còn muốn trả tiền caché cho người ca ấy nữa, nhưng đó là tấm chân tình của người nhạc sĩ tài hoa này, dù rằng ông nghèo, niềm ao ước như nỗi lòng tri ân người thương mến nhạc của ông. Điều này nói lên cá tính dễ chịu, hòa nhã của ông. Rồi Thanh Châu có lần tâm sự là lần đầu tiên ngỏ ý ca bài Hai Sắc Hoa Ti-gôn với chính tác giả đệm phần nhạc, Thanh Châu ban đầu hơi lo và run, lòng thánh thót đánh mấy con bò cạp theo nhịp điệu boléro, nhưng ông nhạc sĩ gật gù say mê đệm nhạc, ca sĩ yên tâm diễn tả trọn vẹn bài ca.

À, nảy giờ bút tôi lan man mênh mang tả oán từ bài “Rất Huế” của nhac sĩ Võ Tả Hân chạy dài xuống Trần Trịnh. Thôi hãy trở lại với chủ đề Vợ Huế nhé… Báo online, báo net bảo có 6 lý do đó đã đủ thuyết phục để bạn chọn một cô gái Huế làm vợ chưa? Tính cách của con gái Huế còn là một “kho tàng bí ẩn” mà bạn ta hãy chính là người đi tìm hiểu chính đề đi nhé. Bài viết “6 lý do nên lấy gái Huế làm vợ”, hình như tác giả tính luôn bà Hồng Tước vào bài rồi, một nhân sĩ cho rằng chị ấy là nữ sĩ đa tài đa đoan lúc thì ca trước micro, lúc thì ôm guitar, lúc thì vung cọ vẽ pinceau doré, lúc zoom camera, lúc bấm camcorder với tính tình vui vẻ tài đức vẹn toàn, công dung ngôn hạnh đủ cả, well-qualified… Bài lên phết búc, kiếp sau khối anh chàng cầm bouquet de roses, hay cadeau d’amour săn chờ trước ngõ,…hihi…

O Huế, Thơ Việt Hải, Nhạc Hà Lan Phương:

O Hue – Thơ: Việt Hải – Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương – Trình bày: C… Karafun by: Dĩ Vãng Buồn

Ca nhạc sĩ Diệu Hương

Kết bài, vợ Huế là điều mơ ước kiếp sau của nhà thơ Trần Dzạ Lữ, cũng như nhều nhiều người nghe tình khúc “Mình Ơi”, nghe một lần, nhớ ngất ngư bao đời của ca nhạc sĩ Diệu Hương, rồi chút gì đó chất Huế thăng hoa vào dòng huyết quản, tôi cám ơn thi si Trần Dzạ Lữ, tôi cám ơn anh hai tôi, cùng những người chị dâu Huế hụt của ngày xa xưa, anh Dũng tôi của Ngự tửu cung đình, tôi cám ơn cô em “Rất Huế” Diệu Hương, đa tài, đa cảm, với nét đoan trang, thùy mi. Tôi cám ơn quý anh Võ Tá Hân, khoa hoc gia Nguyễn Đức Hạt, Đinh Trường Hân, Tam Giang Hoàng Đình Báu, Hoàng Vinh, Dương Viết Điền, quý chị Như Hảo, Tam Thanh, Hoàng Sa Trần Văn Thuần, Lê Thúy Vinh, extension đến mes amis Thụy Trinh, Tú Minh, ThụyVy, Thanh Thanh, Mỹ Dung, Thùy Châu, Thái Hà, Lâm Dung, Ngọc Mai, Ngọc Quỳnh,Tú Lan,…, Hồng Vũ Lan Nhi, Cao Mỵ Nhân, những thi nhân đã một thời trọ Huế thuở di cư 54, thầy Thiện Đức tánh tốt, hiếu hạnh con nhà tu, như hương hoa chùa Chùa Từ Hiếu cách Huế không bao xa về hướng tây nam. Đối với những thân hữu tôi ghi tên trong bài này như những người tượng trưng cho nét ₫ẹp của Huế trong ý nghĩa nào đó, nét đẹp trầm mặc, nét đẹp cổ kính để đêm đêm ta đốt đèn trời kiếp sau xin nhớ làm người Huế Thương nhé!

Sau hết, xin gởi text đến bà nhà tôi để xin một next blinddate hẹn trước trường Đồng Khánh hay gần cầu Tràng Tiền vào mùa hè hoa phượng nở ở kiếp sau em nhé…

Trần Việt Hải Los Angeles.