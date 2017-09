NW Vietnamese News

Lời nhạc đuợm thiền tính,và triết lý nhân sinh của Ngọc Loan với bài “Cát Biển Nâu”:

“ Ôi đường xa… lòng trần đi quá mệt…

Muốn ngủ yên, cùng trời đất mênh mông.. “

Kiếp nhân sinh vốn là cõi tạm, dòng đời vốn vô thường, phù vân, những trăn trở được khéo léo đưa vào dòng nhạc của Khổng Ngọc Loan, những ẩn ý, tiềm ẩn qua lời thơ nốt nhạc, chắt chiu ý tưởng nhạc sĩ gói ghém vào các tình ca mà cô soạn… Từ Thuở Tôi Mất Em, Hoài Niệm Dấu Yêu, Thiên Đàng Đã Mất là điển hình.

Tình yêu là nhu cầu, lắm khi là lẽ sống để ta tồn tại, yêu một người để rồi ta lưu luyến mãi vì tình mất mát như “Từ Thuở Tôi Mất Em” hay Mùa Xuân Đã Qua, Giọt Buồn Trong Đêm, Từ Giã Em, … tôi thích ý tưởng của cố khoa học gia Steve Jobs nói:

“If you live each day as it was your last, someday you’ll most certainly be right”

hay ý tưởng khác của ông: “I’ve been rejected, but I am still in love.”

Steve Jobs còn cho cảm nghĩ: “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.”

Tình Xanh, một tinh khúc là tình yêu như phút vui, L’amour est tout à propos d’un temps heureux, như ca nhạc sĩ Miley Cyrus nói, hay như phút buồn như nhà văn Oscar Wilde cho cảm nghĩ, Les coeurs vivent en étant blessés, đúng chứ ?

Việt Hải Los Angeles. (giới thiệu)

Nhạc sĩ Ngọc Loan với ‘Khúc Hát Mùa Thu’

Vũ Đình Trọng/Người Việt

Nhạc sĩ Ngọc Loan với một số ca sĩ tham gia chương trình “Khúc Hát Mùa Thu.” (Hình: Cắt từ poster chương trình)

Chiều nhạc “Khúc Hát Mùa Thu” được khai diễn vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Chín 2017, tại Saigon Performing Arts Center, thành phố Fountai Valley, California.

“Đây là chương trình giới thiệu những sáng tác mới về tình yêu và thân phận trong CD thứ sáu mang chủ đề ‘Giọt buồn trong đêm’ của tôi,” nhạc sĩ Ngọc Loan cho biết.

Không chỉ giới thiệu những ca khúc mới của nhạc sĩ Ngọc Loan, chương trình còn giới thiệu đến người yêu nhạc nhiều ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ tài danh khác như Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Nguyễn Đức Quang, qua các giọng hát Lê Uyên, Lệ Thu, Ý Lan, Nguyên Khang, Quang Tuấn, Anh Tuấn, Trọng Huy. MC Hồng Vân và Khổng Trọng Ninh.

Chia sẻ nhân dịp ra mắt CD mới, nhạc sĩ Ngọc Loan cho biết: “Qua những tác phẩm trong CD ‘Giọt buồn trong đêm’, tôi muốn nói đến tình yêu, sự chia lìa, sự cô đơn, và sự trở về nguồn cội của con người.”

“Tình xanh,” ca khúc đầu tiên trong CD qua giọng hát mượt mà của ca sĩ Ý Lan, cho người nghe cảm nhận được một tình yêu nồng nàn:

Tình là ánh nắng mùa Xuân.

Tình giọt sương mai đọng đầy.

Tình là sóng vỗ dịu dàng.

Để biển ru ta đắm say…

Những cũng giọng hát đó, lại thể hiện một cách ray rức khi “Thiên Đàng Đã Mất”:

Bao năm qua rồi, tình yêu nay chỉ là bóng tối.

Bao năm mịt mùng, kỷ niệm ccòn thoáng mơ hồ.

Cố nhớ lại nhiều, chỉ nhạt nhòa lệ tôi rơi.

Chỉ còn một vầng trăng tối, kỷ niệm giờ thành xa xôi.

Đã tàn một giấc mơ đời.

Khác với sự chia lìa trong “Thiên Đàng Đã Mất,” “Cát Biển Nâu” là một ca khúc có cái nhìn lạ về cát biển khi gán cho nó một màu nâu, màu duy nhất trong bảng màu mang tính tao nhã của thiên nhiên, giản dị, gần gũi,… Trong sự gần gũi với thiên nhiên rộng mở đó, giọng ca trầm ấm của ca sĩ Tuấn Ngọc khiến cho lòng người lắng đọng:

Cát biển nâu, một vùng hoang sơ biển lạ.

Ngắm trời mây, từng đợt cô đơn kéo về.

Tận trong tim, tím tâm hồn, xác sơ buồn một màu cô đơn sâu thẳm.

Cát biển nâu, một chiều hoang vu giữa đời.

Cát biển này, buồn về xóa dấu chân ai.

Ôi đường xa, lòng trần đi quá mệt.

Muốn ngủ quên cùng trời cùng đất mênh mông.

“Tôi cũng muốn viết về sự vô thường của tạo hóa, của vật chất hay bất cứ những gì chúng ta có trên đời này, vì một ngày kia mọi thứ sẽ trở về hư không,” nhạc sĩ Ngọc Loan chia sẻ.

Mọi thứ rồi sẽ trở về hư không, như hoa nở rồi tàn, tình hợp rồi tan, em đến rồi đi,… Dù biết thế nhưng “Từ Thuở Tôi Mất Em” vẫn mang một nỗi đau bất tận qua tiếng hát Lê Uyên:

Có những buổi chiều, tôi với bóng tối cô đơn

Tiếc nhớ ai hoài, nghe giá buốt tâm hồn tôi.

Dĩ vãng trở về, nghe xa vắng chơi vơi.

Bóng nắng bây giờ chỉ còn nhớ. Chỉ còn tiếc cho một thời xa xưa.

Với ca sĩ Lê Uyên, người yêu nhạc ít được nghe chị trình bày những ca khúc của tác giả khác, ngoài những tình khúc Lê Uyên Phương. Hình như người ta cứ mặc định, Lê Uyên chỉ hát được dòng nhạc Lê Uyên Phương mà thôi. Nếu như thế thì đây mà một bất ngờ lớn cho người yêu tiếng hát Lê Uyên. Chị hát tuyệt vời như hát với dòng nhạc gắn liền với tên tuổi, đời sống của chị.

Ca khúc chủ đề “Giọt Buồn Trong Đêm” được nhạc sĩ Ngọc Loan giao cho ca sĩ Quang Tuấn trình bày. Giai điệu mang đậm chất tự sự, giải bày cho một nỗi buồn đặng quánh trong đêm, giọng ca Quang Tuấn nhẹ nhàng trải dài miên man, rồi chợt vỡ ra từng mảnh như muốn đập tan bóng tối vô hình kéo về một bóng hình hư ảo.

Khi giọt nắng trong, òa vỡ xuống trong lòng.

Con chim sẽ giật mình trong giấc ngủ.

Đêm sâu về linh hồn ai tan vỡ.

Bừng tỉnh giấc, mộng mị về trong đêm.

Chập chờn thức giấc. Nghe hồn ai phiêu lãng.

Tiếng ai gọi sâu thẳm từ đáy hoang.

Thấm cả lòng và buốt cả trái tim.

Bàng hoàng trong giấc ngủ, vùng ký ức hoang mang.

CD “Giọt buồn trong đêm” với 12 ca khúc, qua các giọng ca Ý Lan, Lê Uyên, Tuấn Ngọc, Quang Tuấn, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, là 12 sắc màu khác nhau của tình yêu, nỗi cô đơn, và sự hoài niệm. Nếu theo dõi con đường nghệ thuật của nữ nhạc sĩ này từ CD đầu tay “Nhớ Gì Không Em” năm 2001, rồi sau đó lần lượt là “Mong Manh,” “Rồi Như Mây Bay,” “Tìm Trong Nỗi Nhớ,” “Từ Thuở Tôi Mất Em,” thì có thể nói CD thứ sáu “Giọt Buồn Trong Đêm” đánh dấu sự chín muồi trong âm nhạc của Ngọc Loan. Chị nắm bắt cảm xúc một cách tinh tế, để biến thành một giai điệu chất chứa nhiều nỗi khát khao, mong chờ. Nhạc của Ngọc Loan buồn, nhưng không làm cho người nghe buông xuôi, mà nhờ đó thêm trân trọng những gì mình đang có. Chị chia sẻ:

“Tôi không dùng sự bi quan để làm cho đời sống con người trở nên u tối hơn, chỉ mong rằng khi chúng ta hiểu được sự vô thường của tạo hóa thì mình có thể yêu thương nhau hơn, để có thể có những giây phút đáng sống nhất, khi biết rằng một ngày nào đó chúng ta không còn trên cõi đời này.”

