NW Vietnamese News

Người Việt ở xa về thăm nhà, c ó d ịp đến thưởng thức những món ăn ngon, tinh khiết tNhững ại v ùng n úi đ ồi D àL ạt, mang khung c ảnh nh ư Seattle m ột th ành ph ố c ó nhi ều nh à h àng v ới c ác m ón ăn Vi ệt n ổi ti ếng, tinh khi ết v à ti êu chu ẩn v ới nh ững đi ều ki ện s ức kho ẻ v à h ư ơng v ị… truy ền th ống .

Ch ủ nh ân Nguy ễn Qu ý c ủa “M ón Ngon DaLat” đ ã ph ối h ợp gi ữa hai khung c ảnh m à ông đ ã l ớn l ên sinh s ống và quen v ới nh ững m ón ngon c ủa nh ững nh à h àng nh ư Wild Ginger, MonSoon, Long Provincial, Tamarind Tree, c ũng nh ư nh ững Food Court c ủa Crossroad Bellevue, Sound Center Mall r ất đ ư ợc m ọi gi ới c ũng nh ư ng ư ời Vi ệt k én ăn ưa chu ộng… Nh ững nh à h àng mang l ại s ự h ài l òng c ủa c ả hai gi ới th ực kh ách y êu chu ộng ẩm th ực v à nh ững ng ư ời đ ồng h ư ơng Vi ệt v ẫn c ùng đi ăn c ả gia đ ình ho ặc v ẫn th ư ờng đ ưa nh ững ng ư ời b ạn ngo ại qu ốc đ ến th ư ởng th ức…

V ới nhi ều kinh nghi ệm ẩm thực qua du lịch cũng như lui tớ các nhà hàng dù l àm vi ệc trong ng ành k ỹ s ư C ông Ch ánh cho th ành ph ố Seattle n ơi ch ủ nh ân K ỹ s ư Nguy ễn Qu ý v à gia đ ình đã sinh sống nhiều năm th ành c ông tại Seattle nơi c h ủ nh ân mu ốn t ạo m ột kh ông kh í m ới m ẻ v à c ác m ón ăn tinh khi ết, th ẩm m ỹ l à m ột trong nh ững ch ú tr ọng h àng đ ầu m ỗi khi ngh ĩ đ ến ch ọn m ột nh à h àng cho bu ổi ăn tr ưa ho ặc t ối c ủa ng ư ời Vi ệt v à ng ư ời M ỹ t ại h ải ngo ại…