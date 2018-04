NW Vietnamese News

** Yêu Em Giới Luật (NS Châu Đình An) – Anh Tuấn. Asia giới thiệu với khán giả thêm nhạc phẩm mới của Nhạc Sĩ Châu Đình An. Wow, có những tựa bài hát do anh Châu Đình An đặt ra rất lạ, rất hiếm có, chắc chắn là “không đụng hàng” với nhạc sĩ khác!! :))Ca khúc sáng tác giai điệu trẻ trung, hoà nhịp với tuổi trẻ trong những cuộc tình không vẹn tròn, và giọng hát của Anh Tuấn nồng ấm truyền cảm đã thu hút người nghe. Phụ diễn có cô model tóc buông thả xuống lưng, áodài màu đỏ, đánh đàn violin, hình như đó là cô bé Ngọc Anh Vi ?!** Định Mệnh Buồn – Dạ Hương (Phương Thảo)Trên sân khấu MC Châu Đình An & Quốc Thái giới thiệu đây là nhạc phẩm mới của NS Trúc Hồ. Lúc đầu tên bài hát là “Định Mệnh” do Trúc Hồ sáng tác dòng nhạc melody, được NS Diệu Hương viết lời lyrics. Sau đó Nhạc sĩ Trúc Hồ thích lời do NS Diệu Hương soạn, anh đặt thêm tên bài hát là “Định Mệnh Buồn” & soạn phần hoà âm và muốn chọn ca sĩ mới. Đó là Dạ Hương – giọng hát mới đến từ Minnesota!** Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao do Trúc Hồ hòa âm) – Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (Phạm Đình Chương do Lê Văn Khoa hòa âm)Tiết mục đặc sắc với Hoàng Quân hát Mùa Xuân Đầu Tiên và Hoàng Anh Thư ( Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội) hát chung cùng “Ca Đoàn Thân Hữu Lê Văn Khoa“. Các thiếu nữ mặc áo dài vàng và các anh mặc vest đen có bow tie đồng phục của Ca Đoàn , và là phần chào kết thúc chương trình Gió Xuân ASIA 81.**-Welcome NS Châu Đình An với Asia MC Team.Asia có giải thích vì bận chuyện gia đình nên MC Anh Nam Lộc không thể có mặt, và Anh Nam Lộc hẹn gặp khán giả tại Pechanga Asia 82!.4 MC thật đẹp: Thuỳ Dương, Quốc Thái, Bảo Châu, Châu Đình An đã đưa dẫn, giới thiệu chương trình trong tinh thần hăng hái, tươi mát của nguồn “Gió Xuân”, đầy nhiệt sốngMc Thuỳ Dương lúc nào cũng có nụ cười xinh tươi nở trên môi cho khán giả biết tin đang mang thai 6 tháng. Sending luv & well wishes to Thuy Duong và Duc Antoine Nguyen nha.– Hoàng Quân, Hoàng Anh Thư cùng ca đoàn Thân Hữu Lê Văn Khoa- Great closing song.– Diễm Liên – Best Dress– Hồ Hoàng Yến – So Beautiful– Lovely Fashion Show, Áo Dài with Thien Vy as Fashion designer.– Welcome Ngo Khai Anh to Asia stage. Looking good bro!– Anh Khoa & Phương Hồng Quế – Đẹp đôi. Hy vọng sẽ thấy anh Anh Khoa có mặt trên sân khấu Asia trong nhiều lần tới.Cám ơn Asia Forum Fans đã thương mến cổ võ TT Asia, nhộn nhịp rộn ràng tham dự Asia 81.Dù có fans ở xa, vẫn nhiệt tình bay qua Cali xem “Gió Xuân”.Nghe anh Quốc Thái giới thiệu DVD Asia 81 sẽ ra mắt khán giả trong trung tuần tháng 4-2018!