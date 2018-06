NW Vietnamese News

Le’s Family Statement on the Anniversary of the shooting death of Tommy Le

Gia đình Tommy Lê lên tiếng trong và ngoài phòng họp -vào đúng một năm sau vụ Tommy Le không hề có vũ khí bị bắn chết bởi Cảnh sát viên thuộc quận King County

Đánh dấu một năm trôi qua mau, là sự mất mát lớn lao của một gia đình người tị nạn, một học sinh trẻ bị chết oan ức, mong chờ ánh sáng công lý soi rọi, nhưng vẫn chỉ là hy vọng, qua đơn kiện nộp lên Tòa Dân Sự cấp Liên Bang, cũng như trông nhờ vào các buổi tranh đấu tại các hội đồng đặc biệt liên quan cũng như báo cáo của King County Office of Law Enforcement Oversight (OLEO). Qua thông cáo báo chí được phổ biến công khai ký tên Deborah Jacobs giám đốc tổ chức King County’s Law Enforcement Oversight dư65a trên báo cáo xác nhận của ủy ban điều tra từ University of Florida: ‘Quận hạt chúng ta có thực sự cần một nghiên cứu để biết rõ chính quyền có trách nhiệm nói với công chúng và báo giới- truyền thông sự thực? (“Do we really need a study to know that the government must tell the public and the press the truth”).

Bản tin này đã được Truyền Hình King-5 tường thuật sau buổi tường trình của luật sư Campiche và Diễm Trần cùng gia đình nạn nhân với tựa đề gay cấn : “Report: Sheriff’s Office Statements mislead public after 2017 Police Shootings” có thể tìm xem qua Google Search.

Dịp này gia đình nạn nhân Tommy Lê đã có cơ hội lên tiếng nhân dịp tròn năm gia đình đã mất đi đứa con ngoan và thân yêu Tommy Lê.

Trong khi gia đình Lê rất trân trọng những quan tâm chân thành và lời chia buồn từ cộng đồng, bạn hữu đối với gia đình họ Lê “Năm nay là một năm khủng khiếp. Và bây giờ, vào ngày kỷ niệm cái chết của Tommy, chúng tôi cũng hầu như thất vọng với những giải pháp, giải quyết từ King County ….

Nhưng rất may mắn còn có cô Deborah Jacobs thuộc King County Office of Law Enforcement Oversight (OLEO) có lẽ là người đơn độc ở King County cố gắng làm điều gì đó có ý nghĩa về những lời nói dối mà báo chí và gia đình được kể về đêm Tommy bị bắn gục qua việc cơ quan OLEO đã cho phép các nhà điều tra độc lập từ Florida được phép điều tra tìm sự thật, qua những chứng cớ bị che khuất trong cái chết xảy ra từ một năm qua… Gia đình Tommy Lê cho biết:“Gia đình rất cảm thấy được an ủi khi tổ chức OLEO công bố sự thật, khác với những tài liệu nhằm bào chữa cho thuộc cấp trước đây… từ King County.”

Với gia đình “đây đúng là một năm đau buồn bất tận – và điều duy nhất từ Quận Hạt King là những câu nói vỏn vẹn: “xin lỗi ” mà thôi”

Vào ngày đánh dấu tròn một năm này của cái chết Tommy, “chúng tôi xin khẩn cầu công lý giải tỏa được nỗi oan ức, sự mất mát oan nghiệt của đứa học sinh đầy nhựa sống hân hoan chuẩn bị ngày lễ mãn khóa Trung học. Chúng tôi ước mong các giới chức công quyền hành động thực sự, thay đổi thực sự và nhận lãnh trách nhiệm. Phải có Sự công bằng”.

Chúng tôi mong mỏi các cuộc điều tra hợp pháp theo luật định từ OLEO, sẽ dẫn thượng trước Tòa Liên Bang, để từ đó gia đình này sẽ nhận được công lý và chúng ta sẽ nhìn nhận Tommy – xứng đáng được giải oan.

Sau hết đó là lời tâm tình tha thiết: “Chúng tôi là một gia đình Việt Nam lành mạnh, làm việc chuyên cần trong xã hội – một gia đình có cuộc sống tốt – một gia đình được cộng đồng Việt Nam ủng hộ – và chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Quận Hạt King quyết định chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với đứa con Tommy của chúng tôi.”

Tuyên bố công khai từ phía luật sư bênh vực

Qua các buổi họp báo liên tiếp với kênh truyền hình danh tiếng Seattle, cũng như trước một số hội đồng liên hệ vụ án văn phòng luật sư biện hộ đã phổ biến một thông báo có nội dung sau:

“Một năm đã trôi qua kể từ khi cảnh sát Quận King bắn từ phía sau lưng của Tommy Le, một học sinh trung học người Mỹ gốc Việt không hề có vũ trang trong tay. Sự việc bắn hạ không cần thiết của Tommy đã làm dấy lên Cộng đồng Châu Á. Tommy Le là một chàng trai trẻ tử tế, chu đáo, không có tiền sử tội phạm.

Hy vọng để trấn an sự phẫn nộ của công chúng khi bắn một học sinh da màu không có vũ khí. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King đã nói sai sự thật về vụ giết người; nói với công chúng và báo chí rằng “Tommy Le bị bắn vì anh ta tấn công các viên chức công quyền bằng dao”. Tommy không có vũ khí khi bị cảnh sát bắn hai lần từ phía sau lưng. Sự thật là không thể phủ nhận. Tommy không cầm dao, và Tommy bị bắn ở phía sau.

Một năm đã qua và Quận King đã không hề nhận trách nhiệm giải trình cho việc chụp hình sai trái hoặc gây hiểu nhầm cho công chúng và báo chí. Viên sĩ quan bắn Tommy vẫn còn ngang nhiên mang khẩu súng trong các khu phố của chúng ta. Viên chức thông tin công khai đã làm hiểu sai sự thật – và những người đã khuyến khích điều đó xảy ra hoặc biết điều đó, với báo chí vẫn còn tại chức. Quận hạt King đã không hề thể hiện hành động nào khi đối mặt với mối quan tâm thường xuyên của công chúng, thậm chí là phẫn nộ. Cộng đồng Châu Á chờ đợi công lý; chờ đợi Quận hạt King hành động vượt ra ngoài sự biểu lộ chu đáo của sự cảm thông và hối hận vì hành động sai trái.

Mặc dù nhiều viên chức công cộng, trong đó có vị cảnh sát trưởng mới Mitzi Johanknecht và luật sư công tố Dan Satterberg đã bày tỏ “lời chia buồn chân thành của họ với gia đình Lê về sự mất mát mà người thân yêu gánh chịu”, Vẫn còn đang chờ hành động nào đó từ vị Cảnh Sát Trưởng mới hay Công Tố Viên đã hành động để bày tỏ những khiếm khuyết cũ với công luận. Văn phòng giám sát thực thi pháp luật của Quận King đã tiến hành một nghiên cứu về các hoạt động của Văn Phòng Cảnh Sát liên quan đến báo cáo công khai, và ban hành một báo cáo đề xuất những thay đổi trong thực tiễn để đảm bảo báo cáo trung thực hơn và nhắc nhở sửa chữa sai sót. Đây là những lời khuyên tốt. Tuy nhiên, Quận King đã không hề có hành động nào khiển trách các nhân viên của quận King, người đã cướp đi sanh mạng của Tommy Le hoặc đã nói gian dối, giấu đi sự thật về vụ nổ súng. Báo cáo điều tra của văn phòng cảnh sát trưởng về cái chết của Tommy Le đã phạm lỗi lầm vì không hề đề cập đến việc nạn nhân đã bị bắn hai lần từ phía sau lưng, mặc dù điều này vẫn từng có các báo cáo điều tra chính thức trước đây đã công bố.

Sợ hãi, buồn bã và tức giận vì sự hạ sát người vô tội một cách không cần thiết với đứa con trai của họ và những văn kiện công bố không đúng sự thực của văn phòng cảnh sát trưởng; gia đình Lê, được đại diện bởi luật sư Jeffery Campiche và Linda Diem Tran, Campiche Arnold PLLC, đã nộp đơn kiện về Dân Sự tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, dựa trên những chứng cớ do các cuộc điều tra độc lập … Mong được Tòa Án Liên Bang tìm ra việc quy trách nhiệm về việc giết hại và vi phạm các quyền dân sự của Tommy Le, và vì sự tổn hại từ sự cảm nhận sự tủi hổ nhục nhã mà gia đình phải chịu đựng vì những tuyên bố trước công luận đã sai trái của Quận hạt King về Tommy và vụ hạ sát này. Gia đình họ Lê cũng đã công khai chỉ trích các thủ tục điều trần không công bằng của Quận King dưới sự lãnh đạo của chính giám đốc điều hành quận hạt, ông Dow Constantine để chỉ định một ủy ban để xem xét các thủ tục điều tra. Ủy ban đề nghị một số thay đổi cần thiết. Tuy nhiên, Quận King vẫn chưa cung cấp một cơ quan điều tra độc lập cần thiết để đảm bảo một cuộc điều tra công bằng và có thẩm quyền điều tra về các quyết đoán sai lạc của cựu cảnh sát trưởng Quận King, về sự kiện bắn chết một người dân từ những lập luận từ cựu cảnh sát trưởng.

Vì vậy, một năm sau, đã có rất nhiều cuộc trò chuyện nhưng không có hành động cụ thể nào. Hẳn nhiên, vẫn không có thay đổi nào trong các chính sách nào của vị Cảnh sát trưởng Quận King đương quyền liên quan đến việc phổ biến thông tin dối trá đến công chúng, và vẫn không có đứng ra nhận trách nhiệm nào trước nỗi oan ức của Tommy Le hoặc nói dối công chúng về vụ nổ súng và chưa công bằng cho Tommy Le hoặc gia đình nạn nhân. Dù sao chăng nữa, đến lúc này thì, vụ kiện dân sự trước tòa Liên Bang của gia đình Lê đang tiến tới phía trước. Các bánh xe của công lý dù di chuyển chậm rãi nhưng vẫn mãi luôn tiến về phía trước với quyết tâm rằng phải có công lý và quy trách nhiệm cho hành động sát hại Tommy Le.

Jeffery Campiche và Linda Diem Tran thay mặt cho gia đình họ Lê.

Jeffery M. Campiche Linda Diễm Trần

Campiche Arnold PLLC

1201 Third Avenue, Suite 3810

Seattle, WA 98101

206-281-9000