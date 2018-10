NW Vietnamese News

Hoàng Mỹ An Album Thúy Nga mới ra “NO MORE”

https://www.youtube.com/watch?v=-gccFyPSISU

“No More” là CD đầu tiên mà ca sĩ Hoàng Mỹ An cùng với Thuý Nga Productions vừa trình làng.

Với 9 ca khúc, mà trong đó một nửa các bài hát là ca khúc nhạc trẻ mới sôi động theo dạng ED, một nửa còn lại là những bài nhạc quen tên xưa phối lại theo điệu Latin.

Hoàng Mỹ An bây giờ đã không còn xa lạ với khán giả ở khắp nơi vì từ khi cô bước chân vào Thuý Nga đến bây giờ, cô không những đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua những tiết mục biểu diễn xuất sắc trên chương trình Paris by Night, mà cô còn được khán giả ở khắp mọi nơi trên Thế giới ngưỡng mộ, thích thú với những màn trình diễn Live độc đáo.

Hoàng Mỹ An có một gương mặt khả ái và thân hình chuẩn mà có thể dễ dàng hóa thân thành nhiều hình tượng khác nhau, làm cho mọi người luôn bất ngờ mỗi khi cô xuất hiện. Hiện là một ca sĩ nổi bật và được nhiều người nhắc đến với giọng hát đầy nội lực với những bước nhảy điêu luyện, tạo một màu sắc riêng biệt, khó nhầm lẫn với ca sĩ khác trong âm nhạc hiện nay và người yêu nhạc luôn trông chờ những dự án nghệ thuật riêng của cô.

“No more” là album tuyển tập những ca khúc Hit của Hoàng Mỹ An đã từng được khán giả yêu thích khi xem cô trình diễn trên sân khấu Paris by Night như là “Những bước chân âm thầm”, “Người tình trăm năm”, “Giã từ đêm mưa”, với hoà âm phối khí mới theo những vũ điệu Latin để làm nổi bật thế mạnh của cô. Thêm vào đó là những ca khúc được các bạn trẻ yêu cầu mỗi khi Hoàng Mỹ An đi show diễn như “Yêu nhau ngay hôm nay thôi”, “Cô đơn nốt hôm nay thôi” hay “No more” của các nhạc sĩ Việt hàng đầu về thể loại trẻ trung như là Dương Khắc Linh, Shin Hồng Vịnh, Châu Đăng Khoa…

Trước khi album ra mắt khan giả thì đã có nhiều khán giả đặt mua trước online. Sau khi album phát hành thì HMA rất vui khi được những người bạn đồng nghiệp và fans khắp thế giới gửi lời chúc mừng và vẫn còn nhận được nhiều orders mua online.

Hoàng Mỹ An vui vẻ chia sẻ về việc chọn tên album như sau: “Khi phát hành album này, An cũng đắn đo nhiều về tựa đề của Album. Nhưng cuối cùng An cùng nhà sản xuất là cô Thuỷ và chú Thi đã quyết định “No more” sẽ là tựa đề của Album, vì “No More” là ca khúc đầu tiên mà An hợp tác với trung tâm Thuý Nga. Đó là một kỷ niệm đẹp và rất ý nghĩa đối với An cũng như ekip. Nhờ vào ca khúc đầu tiên ấy An đã đến gần hơn với khán giả ở Mỹ và xa gần. Ngoài ra, tên “No More” nghe cũng rất hay, mà nhiều bạn cũng hỏi An là sao An mới ra Album đầu tiên mà đã là “no more” rồi, phải “more” chứ. Hihi… thì An nghĩ là cái tên cũng là một điểm độc đáo cho CD mới này… Tất nhiên là An sẽ “more” chứ…nhất là vẫn mong mọi người luôn tiếp tục theo dõi và ủng hộ An more and more….”.

Tóm lại, Album CD Vol 1 của Hoàng Mỹ An chỉ vừa mới phát hành đây thôi mà đã bán được rất nhiều bản và đang được khán giả đón nhận nhiệt tình. Hoàng Mỹ An cho biết là sẽ tiếp tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc mang đậm màu sắc của riêng mình trong thời

gian sắp tới.

(Nguyễn K Long)