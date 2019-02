NW Vietnamese News

Thành phố

Federal Way, nổi tiếng nhiều lãnh vực, và lãnh vực ẩm thực cũng r ất nổi bật tại đây, với khu vực chính nằm giữa các con đường 324th St., 320th St., và 316th St… Con đường lộ chính 99th nay được gọi là International Blvd. đang phát triển với hàng loạt nhà hàng nổi bật là các món ăn Việt và Châu á.. nơi các viên chức Sở Xã Hội trụ sở tại Federal Way, công tư chức trong vùng, văn phòng hội đồng thành phố trong nhi ệm kỳ 2016, có nghị viên Hoàng Trần là người gốc Việt, cũng thường lui tới vì món ăn được ưa chuộng và khung cảnh lịch sự, vệ sinh…

Không giống như H-Mart, Phở Tái, và hàng loạt tiệm Phở nằm trải dài trên đường quốc lộ 99 -(International Blvd). Các nhà hàng như Linh Sơn, May May Hong Kong BBQ, tọa lạc trong một khu thương xá mới xây cất gần đây, rất khang trang, với parking thoải mái, an toàn.

Nhà hàng dành cho thực khách từ 5 tuổi trở lên cho mọi sắc dân

Trong trận bão tuyết sau Tết “Lunar New Year”… kéo theo những ngày thành phố tê liệt, các siêu thị chen lấn người đến mua thức ăn dự trữ… sau nh ững lời cảnh báo từ TV, báo chí…

Tại May May Hong Kong cũng không là ngoại lệ, khách Việt, khách Châu á, người Hàn Quốc, và người Mỹ đều ghé qua, ăn tại chỗ hoặc mua các món thịt quay, xá xíu mang về.

Cô May, chủ nhân nhà hàng cho biết, giới trẻ và các em thiếu nhi nay đã trở thành quen thuộc với các món BBQ tại đây, đặc biệt là rất “mê” “Xá Xíu”…

Hình ảnh các em thiếu nhi 5-7 tuổi, theo cha mẹ, ông bà tới đây, các cháu chỉ order một chén cơm trắng và diã thịt xá xíu giản dị, ăn với xì dầu, trông thấy phát thèm, và tr ông rất bắt mắt, th ú vị …

Heo Quay Nguyên Con, và thức ăn cung cấp cho party

Ngoài danh tiếng qua lời khen giới thiệu cho nhau, tại May May BBQ còn được biết tiếng với Heo Quay nguyên con, cung cấp cho các nghi lễ cưới hỏi, tiệc , hội hè, ngày Lễ Tết, và các ngày lễ trọng đại trong cộng đồng v.v.. Giá một con heo quay ($320/ nguyên con cân n ặng khoảng 30-35lbs).

Các món order theo Khay (Party Tray) cung cấp cho các sinh hoạt tiệc tùng, buffet: Cơm Chiên (Khay nhỏ: $35 / Khay lớn: $60), Chow Mein (Khay nhỏ: $45/ Khay lớn: $80), Chow Fun (Khay nhỏ: $45 / Khay lớn: $80), Mongolian Beef (Khay nhỏ: $50 / Khay lớn: $90)

Beef With Broccoli (Khay nhỏ: $45 / Khay lớn: $80)

Cánh Gà/ Chiên Muối Tiêu (Khay nhỏ: $35 / Khay lớn: $65)

Tôm có vỏ chiên Giòn- Muối Tiêu (Khay nhỏ: $50 / Khay lớn: $90)

Chả Giò Chiên ( Khay nhỏ: $25/ Khay lớn: $50) v à nhiều món khác nữa…

Một chỗ ngồi thanh lịch uống Trà, Trà Sữa, nước sinh tố, các loại giải khát, Fresh Fruit Smoothie

Một chỗ ngồi thanh lịch, để giải khát, với các món sinh tố, nước trái cây tươi Fresh Fruit Smoothie, trong cách trưng bày bàn ghế gọn ghẽ, sạch sẽ, với những bức hình trang trí trên tường rất thanh lịch, do chính chủ nhân tự tay khéo léo trang trí…

Nước Trà với nhiều hương vị khác biệt từ trà ô long đào tươi, hương vị trái đào, dưa hấu v.v… mọi thứ đều có giá $3.95, nước sinh tố, các loại giải khát như Fresh Fruit Smoothie với trái cây được xay như Xoài, Dâu, Bơ, Khoai Môn, Dâu và Chuối, với hai giá – ly nhỏ $3.95 và ly lớn: $4.95.

Một số hội đoàn trong cộng đồng, hội cao niên các thành phố lân cận đã có lời khen ngợi khi order Party Tray các món ăn, cũng như order Heo Quay, và xá xíu dành cho các buổi tiệc tổ chức trong phạm vi của hội và mang về gia đình …

May May BBQ / Order To Go tại địa chỉ: 1414 S 324th St., # B-111 Federal Way, WA 98003 điện thoại để order Food To Go : (206) 592-2859.

Nhà hàng mở cửa sáu ngày trong tuần. Thứ Ba nghỉ.

Có thể tìm thấy Menu và giờ mở cửa qua:

www.maymayhongkongbbqwa.com