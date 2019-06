NW Vietnamese News

Cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn-Haydon, sẽ tiếp tục cuộc dự tranh toàn quốc tại Palmspring vào tháng 10-2019, sau khi đoạt giải từ cấp vùng Tây Bắc qua E & Y Entrepreneur of the Year 2019

Cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn-Haydon, sẽ tiếp tục cuộc dự tranh toàn quốc tại Palmspring vào tháng 10-2019, sau khi đoạt giải từ cấp vùng Tây Bắc qua E & Y Entrepreneur of the Year 2019

Cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn-Haydon, vừa được nhận giải thưởng vinh danh của E & Y Entrepreneur of the Year 2019 trong vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.

Cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn-Haydon, vừa được nhận giải thưởng vinh danh của E & Y Entrepreneur of the Year 2019 trong vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.

Thanh Phương Nguyễn-Haydon, được giải E & Y of the Year 2019

Thanh Phương Nguyễn-Haydon, được giải E & Y of the Year 2019

“Ngay sau khi mới thành lập công ty sản xuất, công ty Nutpods đã nhận

được nhiều sự đóng góp để khích lệ sáng kiến chế tạo một sản phẩm thật

đáng yêu này”. Cô Thanh Phương nói, trong phần phân tích dinh dưỡng,

nước sữa Nutpods cũng được dùng như sữa Ensure, với các hương vị chế biến

khác nhau theo tùy nhu cầu ưa dùng…

Sản phẩm này từng được giải thưởng về phát minh, tương tự như các giải phát minh từ “SVP Fast Pich” rất nổi tiếng tại Seattle.

Sản phẩm Nutpods này được in logo trên chai nhựa trình bày trang nhã tiêu chuẩn mỹ thuật và an toàn với tên các cơ quan kiểm phẩm đáng tin cho in trên các chai sữa để bán như: Certified GF- Gluten Free, Non GMO Verified, Vegan, cũng như tổ hợp thực phẩm gốc Do Thái v.v…

Ca sĩ Melanie Tran, dù ở một tiểu bang xa và bận rộn trong công việc Certified Practice Nurse cũng đã dành thời gian của mình

đóng góp hình ảnh làm người mẫu cho trang quảng cáo, vì nhận thấy cá tính đáng yêu của cô chủ công ty Nutpods, để giúp phổ biến rộng trên online, cũng như trên trang Người Việt Daily-Westminster góp phần giới thiệu đến đồng hương người Việt đón nhận sản phẩm này, từng được giới thiệu trong khu vực miền Đông Seattle (Bellevue, Issaquah… nơi có nhiều cửa hàng healthy food, điển hình như chợ (PCC Healthy Foods and Whole Food Market, Albertson, Safeway,, Fred Meyer, Fred Meyer, QFC).

Ai quen uống café tại khách sạn, nhà hàng, quán café lớn nhỏ đều thấy

những “pod nhỏ xíu xinh xắn đựng cream nhỏ” (không phải trả thêm tiền) để pha

với café… Mặc dù giá tiền nếu phải trả là 10 tới 15 cents cho một pod cream

nhỏ xíu (rất được ưa chuộng để pha với café)… hoặc vào các tiệm (Healthy- Quality-

Foods) uống các loại sữa dinh dưỡng cao không từ động vật, sẽ thấy các chai sữa trông rất sang quyến rũ, mang nhãn của Nutpods…

Cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn-Haydon là người con thứ 5 của ông bà Nguyễn Hữu Chương, và cùng 5 chị em, đề sinh sống và trải qua thời thơ ấu tại tiểu bang Washington, tại Camp Murray sau khi được tạm cư từ tháng 5-1975, đúng 44 năm về trước, khi SàiGòn vừa thất thủ.

Cả 5 chị em sư nay đều là những chuyên khoa, với hai người chị là nha sĩ Thanh Dung, hiện là Assistant Professor tai University of Washington và nha sĩ Ái Liên, cũng như Nguyễn Evans (mang tên của cựu Thống Đốc Dan Evans) từ Camp Murray, sau tháng 4-1975.

Hiện Nguyễn Evans là kỹ sư và có những công việc vững chãi.

Trong vài năm qua, công ty Green Grass Foods-Nutpods, dã nhanh chóng được một

số cửa hàng danh tiếng về Thực Phẩm lành mạnh PPC bán… hoặc mọi giới

có thể mua qua hệ thống Amazon để được gửi nhanh chóng tận nơi.

Cô Madeleine Thanh Phương cho biết theo các thống kê cho thấy “95%

người Á châu không quen dùng sữa từ động vật, dù rằng cũng có một số

người dùng sữa đậu nành thay vì sữa bò, cũng như từ 30- 50 triệu người

Hoa Kỳ không thích dùng sữa bò…”

Cô Madeleine Thanh Phương cho biết, cô học hỏi nhiều về quản lý và phát triển khi từng là một chuyên viên về tài chánh, và cũng từng tốt nghiệp cử nhân tai University of Washington và bằng thạc sĩ (Master in Business Administration) tai Seattle University.

Từ bước đầu khi thành lập công ty chuyên về nước uống với dinh dưỡng cao, cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn Haydon rất muốn khuếch trương quy mô tầm vóc quốc gia trong lãnh vực thương mại, và vì trong gia đình có người chị là người “ăn chay trường” và tận hưởng giá trị của rau cỏ, các loại hạt và trái cây nhiệt đới mà đặc biệt là trái dừa với nước dừa, là một món giải khát đầyế lý tưởng cho những ai quan tâm tới ẩm thực tinh khiết và các thức giải khát.

Cô Madeleine Thanh Phương trình bầy: “Tôi sản xuất nutpods để dùng với café, hoặc uống thay sữa là loại cream thơm quyến rũ cho quý vị yêu café sẽ nhớ đến nutpods hoặc dùng mỗi ngày bỗ dưỡng thơm ngon, cần thiết như sữa Ensure. “…

chú thích ảnh: 1: Cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn Haydon CEO công ty Green Grass Foods nhận giải vinh danh 2019 2: Cô Madeleine Thanh Phương Nguyễn Haydon CEO công ty Green Grass Foods Inc. trình bầy với phóng viên về mức phát triển và lòng yêu mến sáng tạo khi cho ra đời một sản phẩm về sữa hữu dụng được khen ngợi …