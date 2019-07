NW Vietnamese News

Sau các buổi diễn thành công tại vài tiểu bang và mới nhất là trong tháng 5-2019 tại San Francisco đã được báo chí Hoa Kỳ trong vùng dành cho những lời khen ngợi khi tường thuật…

Theo báo San Francisco Chronicle gọi vở kịch 140 LBS là “hấp dẫn, cảm động, buồn bã, sâu sắc, giật mình, ảnh hưởng, hăng say, cảm xúc, nhiều thông tin và, hơn bất cứ điều gì, kể cả tính nhân đạo…”

“Cảm hứng mãnh liệt, đau đớn chính là cái thân phận nghiệt ngã, cần cảnh tỉnh trong cuộc sống này”… mà Susan Lieu đã khám phá, và đã mạnh mẽ mang câu chuyện giải phẫu thẩm mỹ lên sân khấu để nhắc nhở hay để gặm nhấm thân phận mình, và lời cảnh tỉnh… khi tỏ lộ trong nỗ lực thực hiện công trình này về cái chết vô nghĩa khó hiểu oan khiên của thân mẫu…từ người bác sĩ thẩm mỹ kỳ quái…

Susan Lieu đã được mời lên ABC7 News trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp Truyền hình tại đây.

Mặt khác Susan Lieu cũng đã được đăng tải trên trang báo The Press Democrat ở vùng Vịnh, Bắc Cali ở đây. Susan Lieu từng sinh ra ở Vùng Vịnh ở California và lớn lên ở Santa Rosa. Susan Lieu cũng có một cửa hàng bán sô cô la, Socola Chocolatier, mà cô đã giúp công và đồng sáng lập với người chị ở San Francisco.

Thông tin nổi bật từ San Francisco dành cho Susan Lieu

Susan Lieu từng đã biểu diễn ở hai địa điểm, tổng cộng 755 vé được bán cho một xuất diễn. Toàn bộ số vé đã được bán hết. Tất cả điều này đã xảy ra vào ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019.

Phần đầu tiên là một phần giới thiệu của CAAM Fest37, chương trình giới thiệu lớn nhất về điện ảnh, âm nhạc, thực phẩm và nghệ thuật biểu diễn của người Mỹ gốc Á. Susan Lieu đã có hai buổi biểu diễn vào cuối tuần. Ngày của Mẹ vào ngày 11 và 12 tháng 5 tại New People Cinema. Đó là một buổi diễn vé đã bán hết, và đây là một sự kiện được đánh giá tuyệt vời từ CRITICS bao gồm văn hóa và nghệ thuật Đông Nam Á. Gần đây nhóm kịch Susan Lieu đã giới thiệu xuất sắc tác phẩm “The Best We Can Do” của Thi Bùi qua 4 phần diễn kịch trích đoạn.

Từ ý tưởng và sự hưởng ứng của độc giả, Tác giả nổi tiếng Thi Bùi cũng đã nghĩ tới việc giúp Susan Lieu thực hiện “The Best We Can Do”,

mang lên sân khấu thoại kịch…

Đánh giá rất tốt tại Nhà hát Marsh sau các buổi diễn vùng San Francisco

Buổi thứ hai là tại Nhà hát Marsh, một nhà hát lịch sử cho các buổi biểu diễn solo từ 15-19 / 5. Nhà hát này là lần đầu tiên tôi từng xem một chương trình một người phụ nữ, khoảng 9-10 năm trước. 5 chương trình ở đây, tất cả đã bán hết vé.

Susan Lieu đang thực hiện một buổi biểu diễn encore ở Seattle tại Nhà hát Off Jackson từ ngày 18-21 tháng 7 trước khi tôi đi tour quốc gia. Đây là Show diễn cuối Susan Lieu sẽ thực hiện điều này ở Seattle trong năm nay. Đây là một liên kết đến thông tin vé.

Vé hiện nay là $25 và giá là $18 dành cho sinh viên / và quý vị cao niên. Mặt khác cũng có phần giảm giá cho những vị khó khăn không có đi làm. Những ai trong nhóm NAILS 10 sẽ được tặng 10 đô la cho vé mua giá thường. Buổi diễn xuất tối ngày thứ Sáu 19-7-2019 tại Rạp Off Jackson St Theater 409- 7th Ave S. Seattle -trong Khu Phố Quốc Tế gần Little SaiGon cũng đã sold out; để biết thêm chi tiết có thể liên lạc hoặc vào Facebook Susan Lieu để giữ chỗ./.