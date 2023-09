Bộ Trưởng Raimondo: Công ty Mỹ phàn nàn Trung Quốc là nơi ‘không thể đầu tư’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bà Gina Raimondo, bộ trưởng Thương Mại Mỹ, cho biết các công ty Mỹ phàn nàn rằng Trung Quốc là nơi “không thể đầu tư,” vì các khoản tiền phạt, đột kích khám xét và các hành động sách nhiễu khiến việc kinh doanh ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trở nên quá rủi ro, theo CNBC loan tin hôm Thứ Ba, 29 Tháng Tám.

Những lời trên được bà Raimondo đưa ra khi nói chuyện với các phóng viên trên chuyến xe lửa đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải.

Bà Gina Raimondo (trái), bộ trưởng Thương Mại Mỹ, gặp ông Lý Cường, thủ tướng Trung Quốc, tại Bắc Kinh hôm 29 Tháng Tám. (Hình: Andy Wong/Pool/AFP via Getty Images)

Lời nói của bộ trưởng Thương Mại Mỹ đưa ra một bức tranh ảm đạm về cách các công ty Mỹ nhìn về Trung Quốc và là nhận xét thẳng thắn nhất mà bà Raimondo đã đưa ra trong chuyến đi.

“Tôi ngày càng nghe nhiều doanh nghiệp Mỹ nói rằng không thể đầu tư vào Trung Quốc vì nơi này trở nên quá rủi ro,” Bộ Trưởng Raimondo chia sẻ. “Vì vậy, các doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội khác, tìm kiếm các quốc gia khác, tìm kiếm những nơi khác để đến làm ăn.”

Bà Raimondo nhận xét “không có lý do căn bản nào” biện minh cho các hành động của phía Trung Quốc đặt để trên nhà sản xuất chip Micron Technology, công ty có sản phẩm bị Bắc Kinh hạn chế hồi đầu năm nay và bác bỏ mọi so sánh với các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ. “Có rất ít thủ tục pháp lý và đó là lý do tại sao tôi đưa vấn đề này ra,” bà nói.

Trước đó cùng ngày, bà nói rằng Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, khi nói chuyện với ông Lý Cường, thủ tướng Trung Quốc, tại cuộc họp ở Bắc Kinh.

“Có những lĩnh vực khác được toàn cầu quan tâm, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, cuộc khủng hoảng fentanyl, đó là những lãnh vực mà chúng tôi muốn hợp tác với quý vị với tư cách là hai cường quốc đứng đầu toàn cầu nhằm làm những gì phù hợp với toàn nhân loại,” Bộ Trưởng Raimondo nói với Thủ Tướng Lý Cường. (MPL) [qd]

Nguồn: www.nguoi-viet.com