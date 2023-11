Phim điện ảnh Việt Nam phong cách “Black Mirror” thu hút và làm sốc khán giả Hoa Kỳ

với ấn tượng độc đáo về thế giới phát trực tiếp siêu cạnh tranh của trào lưu mukbang và những người chuyên bình luận trên mạng

LIVE (Phát Trực Tiếp), phim Việt Nam đầy táo bạo của đạo diễn Khương Ngọc sẽ trình chiếu tại các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ bắt đầu ngày 17 tháng 11, sau một buổi ra mắt thành công với khán giả Bắc Mỹ trong khuôn khổ phim Việt Nam Tiêu Điểm được lựa chọn chính thức của Liên Hoan Phim Newport Beach năm 2023

“Tôi muốn mượn hai chủ đề này để nói một thực tế: con người càng ngày càng ít giao tiếp với nhau và lệ thuộc công cụ màn hình quá nhiều. Với công cụ nền tảng mạng xã hội, những con người không hề biết nhau chỉ một cái gõ phím hoàn toàn có thể biến đổi cuộc đời của người khác thành thiên đường hay địa ngục.” – Khương Ngọc, đạo diễn phim LIVE (Phát Trực Tiếp)

Huntington Beach, California – LIVE (Phát Trực Tiếp), phim điện ảnh Việt Nam đang gây chấn động khán giả nhờ các thước phim đậm chất về thế giới phát trực tiếp của trào lưu mukbang và online review sẽ chình triếu tại các rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ bắt đầu ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Do Khương Ngọc làm đạo diễn, bộ phim đã ra mắt khán giả với tư cách là phim Việt Nam Tiêu Điểm được lựa chọn chính thức của Liên hoan phim Newport Beach năm 2023. Tại buổi ra mắt, khán giả phương Tây thuộc nhiều văn hóa khác đã choáng váng trước những gốc nhìn mới lạ của bộ phim về mặt trái tâm lý xấu xa trên mạng xã hội cùng tình trạng khao khát danh tiếng ở thế giới trực tuyến.

Cam kết ủng hộ nỗ lực của những nhà làm phim trên toàn cầu và tôn vinh văn hóa phim điện ảnh đương đại, Liên hoan phim Newport Beach được công nhận là một trong những liên hoan phim phong cách sống lớn nhất ở Hoa Kỳ. LIVE (Phát Trực Tiếp) được chiếu tại liên hoan phim với sự tham dự của đạo diễn Khương Ngọc và giám đốc sản xuất Phạm Trần Bảo Quyên, cũng như các nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh và giải trí ở Hòa Kỳ, bao gồm nam diễn viên Scott Ly (A Tourist’s Guide to Love), nữ diễn viên Kayli Tran (The Sympathizer), nữ diễn viên Kim B (Đêm Tối Rực Rỡ!), nữ diễn viên / cựu siêu mẫu Ngọc Quyên, đạo diễn Thiện Đỗ, đạo diễn/nhà sản xuất Lou Pizarro, đạo diễn/nhà sản xuất Nadia Voukitchevitch, đạo diễn/nhà sản xuất Nico Santucci, nhà sản xuất Jeremy Lynn, đạo diễn casting Tanya Giang, danh hài Thúy Nga, ca sĩ Hồ Lệ Thu, ca sĩ / MC Khánh Hoàng, ca sĩ Đình Bảo, ca sĩ / MC Giáng Ngọc, ca sĩ Leon Le, và ca sĩ Tân Hy Khánh.

“Đây không phải là phim đẹp mắt nhất. Đây không phải là phim hoành tráng với nhiều siêu sao nhất. Phim này cũng không phải dễ xem nhất. Phim này là một bộ phim khác lạ, quan trọng, đúng thời điểm và phù hợp về mặt văn hóa, thẳng thắn đối diện với vấn nạn nhức nhối của xã

hội về tâm lý chạy theo danh tiếng trực tuyến bằng bất cứ giá nào và kiểu văn hóa tẩy chay không thể dung thứ trong thế giới chúng ta đang sống,” ông Thiên A. Phạm từ hãng phim 338 Films, nhà phát hành rạp độc quyền phim LIVE (Phát Trực Tiếp) ở Bắc Mỹ, có lời chia sẻ. “Dù yêu thích hay ghét bỏ, thông điệp trong bộ phim này vẫn sẽ đọng lại với khán giả.”

LIVE (Phát Trực Tiếp) dựa trên những câu chuyện chọn lọc trong tuyển tập truyện ngắn Đô thị Linh Dị của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ đề của tập truyện xoay quanh những con người đắm chìm trong cuộc sống bận rộn thường nhật nơi đô thị với vô vàn áp lực không thể kìm nén, những đấu tranh, lo lắng và nỗi sợ hãi. LIVE (Phát Trực Tiếp) tập trung khắc họa thế giới phát trực tiếp siêu cạnh tranh của trào lưu mukbang và những người chuyên bình luận trên mạng.

Bộ phim hình dung ra câu chuyện đen tối của hai nhân vật: Trúc, một Mukbanger non trẻ, đang nhanh chóng vươn lên tốp đầu trong cộng đồng Mukbang khi tìm thấy một viên thuốc trên web đen làm cho cô thèm ăn vô độ, và Hoàng, nhà bình luận online nổi tiếng bị bủa vây trong một vụ

bê bối gây chết người, khiến anh nhận thức rõ rằng danh tiếng hào nhoáng trên mạng và văn hoá tẩy chay chỉ cách nhau một cú nhấp chuột đơn giản.

Với hai diễn viên chính là Ngọc Phước và Quốc Khánh, bộ phim LIVE (Phát Trực Tiếp) do Khương Ngọc làm đạo diễn, Live On sản xuất và 3388 Films phụ trách phát hành tại các rạp chiếu phim ở Mỹ. Phim dự kiến được trình chiếu tại Mỹ bắt đầu ngày 17 tháng 11 năm 2023. Để biết thêm thông tin: www.3388Films.com/LIVEmovie